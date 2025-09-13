به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، گفت: این طرح با مشارکت یک خیر مدرسه‌ساز و اعتبار دولتی، با مجموع سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

میثم لک زائی افزود: در این طرح، یکی از خیران نیک‌اندیش متعهد به تأمین ۱۵ میلیارد تومان از هزینه‌ها شده و ۱۵ میلیارد تومان دیگر نیز از محل اعتبارات اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اختصاص یافته است.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره بر اهمیت نقش خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی تصریح کرد: خیران، بازوان توانمند دولت در مسیر توسعه فضاهای آموزشی هستند و مشارکت آنان امید را به دل دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار بازمی‌گرداند.