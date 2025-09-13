پخش زنده
تفاهمنامه ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه با زیربنای بیش از یکهزار متر مربع در روستای کمبرخوردار محمدآباد خاش به امضا رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، گفت: این طرح با مشارکت یک خیر مدرسهساز و اعتبار دولتی، با مجموع سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد تومان اجرا میشود.
میثم لک زائی افزود: در این طرح، یکی از خیران نیکاندیش متعهد به تأمین ۱۵ میلیارد تومان از هزینهها شده و ۱۵ میلیارد تومان دیگر نیز از محل اعتبارات ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اختصاص یافته است.
مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره بر اهمیت نقش خیران در توسعه زیرساختهای آموزشی تصریح کرد: خیران، بازوان توانمند دولت در مسیر توسعه فضاهای آموزشی هستند و مشارکت آنان امید را به دل دانشآموزان مناطق کمبرخوردار بازمیگرداند.