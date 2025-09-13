رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع وزارت جهاد کشاورزی: ۵۵ درصد از ۲۰ هزار دستگاه کمباینی که کار برداشت ۲۰ میلیون تن غلات را در کشور عهده دارند، فرسوده‌اند.

تولید هزار دستگاه کمباین، به شرط تزریق تسهیلات بانکی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کریم ذوالفقاری در حاشیه بازدید از شرکت کمباین سازی ایران در اراک با اشاره به اینکه نیاز به نوسازی ناوگان کشاورزی بیش از گذشته احساس می‌شود؛ گفت: بدون تردید با حمایت از بزرگترین کارخانه ساخت کمباین در استان مرکزی می‌توان به نوسازی ناوگان کشاورزی و جلوگیری از ریزش و هدررفت محصولات زراعی کمک کرد.

او افزود: محدودیت اعتبارات بانکی در ماه‌های اخیر سبب ایجاد تأخیر در اعطای تسهیلات به کشاورزان شد که با رایزنی‌های انجام شده بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در ماه‌های آینده این مشکلات مرتفع خواهد شد.

رئیس کل اعتبارات بانک کشاورزی هم در حاشیه این بازدید گفت: امسال برای نوسازی ناوگان کشاورزی و افزایش مکانیزاسیون شش هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد.

محمد صادقی افزود: برای حمایت از تولید ایرانی و رونق در کارخانه کمباین سازی قرار است تسهیلات به کشاورزان اختصاص یابد.

او ادامه داد: امید است با تزریق اعتبارات بانکی زمینه برای تولید هزار دستگاه کمباین در این کارخانه فراهم شود.

مدیرعامل شرکت کمباین سازی ایران هم گفت: خوشبختانه با حمایت وزارت جهاد، جلوگیری از واردات و اختصاص تسهیلات به کشاورزان در سال‌های اخیر از تولید ۲۰۰ دستگاه کمباین در سال به تولید ۸۰۰ دستگاه رسیدیم.

علی اصغر حمیدی فرد افزود: هر سال نزدیک به دو میلیون تن ریزش غلات در مزارع کشور به دلیل فرسودگی ناوگان صورت می‌پذیرد که این دورریز معادل شش هزار دستگاه کمباین است.

او ادامه داد: با فناوری‌های نوین که در ساخت کمباین‌های غلات و برنج در این کارخانه صورت گرفته میزان هدررفت محصولات زراعی به حداقل رسیده است.