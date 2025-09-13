به علت وزش باد، رفت و آمد از بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس به بنادر قشم و هرمز تا اطلاع بعدی متوقف شده است.

توقف رفت و آمد از بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، مدیر بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس گفت: شهروندان می‌توانند از اسکله بندرپل بندرخمیر به بندرلافت جزیره قشم رفت و آمد کنند.

علیرضا ادیمی افزود: این محدودیت تا اطلاع بعدی و پایدار شدن شرایط جوی و دریایی ادامه دارد.

حمزه نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان نیز گفت: اکنون بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر می‌رسد و محدودیت در رفت و آمد دریایی را به همراه دارد.

