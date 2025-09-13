مدیرکل میراث فرهنگی از اختصاص ۳۶۰میلیارد ریال اعتبار برای ساخت بازارچه‌های صنایع دستی در یاسوج، دوگنبدان و دهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدمجتبی‌ امیرحسینی اظهار کرد: این اعتبار از محل منابع مالی مسئولیت‌های اجتماعی نفت برای احداث بازارچه‌های صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد پیش‌بینی شده است.

۱۴۰ میلیارد ریال برای بازارچه صنایع دستی یاسوج، ۱۲۰ میلیارد ریال برای بازارچه شهر دوگنبدان و ۱۰۰ میلیارد ریال به احداث بازارچه صنایع دستی دهدشت اختصاص یافته است.

امیرحسینی با اشاره به اینکه برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تکمیل و بهره‌برداری از این زیرساخت‌های مهم ۹۰۰ میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است، تصریح کرد: عملیات اجرایی ساخت بازارچه‌های صنایع‌دستی یاسوج و دوگنبدان آغاز شده است.

او درباره بازارچه صنایع دستی دهدشت گفت: تاکنون ۲ بار مناقصه برای جذب سرمایه‌گذار این طرح انجام شده و مناقصه سوم به زودی انجام خواهد خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: عملیات احداث بازارچه صنایع دستی گچساران با الگوگیری شکل سنتی در زمینی به مساحت یکهزار و ۳۸۸ متر مربع در ۲ طبقه ساخته خواهد شد.

این طرح متشکل از ۲۲ غرفه و چهار کارگاه آموزشی در دست ساخت است.

بازارچه صنایع دستی شهر یاسوج هم در زمینی به مساحت سه هزار و پنج متر مربع شامل ۵۸ غرفه و کارگاه‌های آموزشی در دست ساخت است.