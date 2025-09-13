به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی همت بناری، گفت: این همایش با هدف تبیین مبانی نظری مقاومت اسلامی از منظر علوم انسانی اسلامی و بررسی ابعاد فکری، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مقاومت برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش ۲۰ بهمن امسال در قم برگزار و مقالات برگزیده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بارگذاری می‌شود.

به گفته رئیس پژوهشگاه مجتمع آموزش عالی علوم انسانی در قم، این همایش شامل محورهای متنوعی از جمله مقاومت در قرآن و روایات، مقاومت و سیاست، مقاومت و حقوق، مقاومت و اقتصاد، مقاومت و فرهنگ، و نقش نخبگان در گفتمان مقاومت است.

بناری گفت: بخش ویژه این دوره به بررسی ۷۷ سال اشغالگری در فلسطین، نقش و مکتب شهید سید حسن نصرالله و ابعاد جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد.

وی از پژوهشگران و علاقه‌مندان دعوت کرد تا مقالات علمی خود را تا سوم بهمن ۱۴۰۴ از طریق پورتال همایش به دبیرخانه ارسال کنند.