به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام حسینی در دیدار با کانون بسیج مداحان منطقه کاشان گفت: جامعه ستایشگران اهل‌بیت عصمت و طهارت که به لقب مداحی و ذاکری و مرثیه‌خوانی اهل‌بیت (ع) مفتخرند، قشری تأثیرگذار و تعیین‌کننده‌اند.

وی افزود: وحدت کلمه و همبستگی مسلمانان، شرط اصلی تحقق اهداف انقلاب اسلامی و برپایی تمدن اسلامی در جهان است

امام جمعه کاشان به اهمیت پیاده‌سازی آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیروی از رهنمود‌های امام خمینی (ره) و مقتم معظم رهبری پرداخت و افزود: امام خمینی (ره) با تمام فراست و دقتی که داشتند، همواره بر وحدت کلمه و پیروی از اصول اسلامی تأکید می‌کردند و اعتقاد داشتند که تنها با همبستگی و پیروی از رهبر واحد، می‌توان به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی دست یافت.

در پایان این مراسم اعضای کانون بسیجیان مداحان کاشان با اعلام حمایت از ولایت، هرگونه اهانت یا تهدید علیه جایگاه ولایت فقیه و مرجعیت شیعه را خط قرمز جامعه دینی دانسته و عنوان کردند: جامعه مداحان در کنار دیگر اقشار وفادار به نظام، با تکیه بر ایمان و غیرت انقلابی، راه مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمنان را ادامه خواهند داد