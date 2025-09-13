به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری در نشست برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی گفت: برای استان سقف مشخصی از اوراق مرابحه مصوب شده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از آن برای تامین مالی طرح‌ها استفاده کنند.

وی افزود: این رقم قابلیت افزایش دارد و می‌تواند نقش مهمی در شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی ایفا کند.

استاندار خراسان‌شمالی ادامه داد: استفاده از این ابزار نوین مالی با همکاری بانک‌ها و پیگیری‌های مدیران می‌تواند روند اجرای طرح‌ها را تسریع کند و اولویت ما طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند.

صدور ۱۱۷ مورد مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری

نوری همچنین با اشاره به صدور ۱۱۷ مورد مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری گفت: هیچ محدودیتی برای صدور این مجوز‌ها وجود ندارد و طرح‌های جدید می‌توانند به این فهرست اضافه شوند.

وی یادآور شد: این اقدام می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در استان را افزایش دهد و ورود بخش خصوصی به پروژه‌ها را تسهیل کند.

ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه محیط زیست

استاندار خراسان شمالی در ادامه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست نیز اشاره کرد و گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان باید خود را از حالت انفعال خارج کرده و با جذب سرمایه‌گذار، پروژه‌های مهم از جمله ساختمان موزه محیط زیست در منطقه «میرزابایلو» را احیا کند.

نوری گفت: این بنا فرسوده و مستهلک شده و با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به یک نقطه شاخص فرهنگی و محیط زیستی استان تبدیل شود.

وی تاکید کرد: تخصیص زمین به طرح‌ها باید حتما با تعهد تامین آب و سایر زیرساخت‌ها همراه باشد تا روند اجرای پروژه‌ها دچار مشکل نشود و طرح‌ها در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

ضرورت اقدام جدی دستگاه‌های اجرایی

نوری گفت: غفلت از ظرفیت‌های قانونی و ابزار‌های مالی نوین می‌تواند اجرای طرح‌های عمرانی را کند و منابع موجود را هدر دهد.

وی عنوان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با پیگیری مستمر و همکاری بانک‌ها، از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنند تا توسعه استان با سرعت بیشتری دنبال شود.

اوراق مرابحه یکی از ابزار‌های مهم در نظام مالی اسلامی است که به‌ویژه در تامین مالی پروژه‌ها و نیاز‌های سرمایه‌گذاری به‌کار می‌رود.

این اوراق به‌طور کلی برای تامین منابع مالی به روشی شرعی طراحی شده‌اند و به جای استفاده از روش‌های ربوی، بر اساس قرارداد‌های مرابحه (فروش با تاخیر و سود معین) عمل می‌کنند.