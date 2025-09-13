بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته در نوار شرقی و جنوب استان فارس احتمال بارش پراکنده وجود دارد و روند کاهش تدریجی دما ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اداره کل هواشناسی فارس اعلام کرد: از امروز تا اواسط هفته، مناطق نوار شرقی استان به ویژه جنوب شرق و برخی نقاط جنوب استان در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع بارش پراکنده دارند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده روند کاهش تدریجی دما در استان ادامه یابد.

بر اساس این گزارش، شرایط جوی در سایر مناطق استان فارس آرام و پایدار خواهد بود.