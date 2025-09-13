

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر حوزه علمیه استان با بیان اینکه در سال جدید دوازده مدرسه علمیه پذیرای طلاب در استان خواهند بود افزود: حدود هزار طلبه در مدارس علمیه یزد تحصیل می‌کنند.

حجت الاسلام حسینی عنوان کرد: رسالت حوزه‌های علمیه برون گرایی، عمل گرایی و تبدیل علم به گفتمان زنده در متن جامعه است.

وی در ادامه تاسیس دفتر هنر و تبلیغ نوین، آغاز به کار دفتر رسمی نمایندگی خبرگزاری حوزه‌های علمیه، هم افزایی بی سابقه با آموزش و پرورش و بازتاسیس و احیای پژوهش سرا در مدرسه تاریخی و میراثی خان و ساماندهی و ارتقای رشته‌های تخصصی در حوزه از جمله تفسیر، مهدویت و مشاوره را از دستاورد‌های حوزه علمیه استان برشمرد.

این مراسم با حضور آیت الله ناصری، آیت الله علیدوست از اساتید حوزه و طلاب در مدینه العلم کاظمیه یزد برگزار شد.