برپایی نمایشگاه فروش پاییزه در قزوین
نمایشگاه فروش پاییزه در محل دائم نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین پذیرای هم استانی هاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مجید سلیمانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین اعلام کرد: نمایشگاه فروش پاییزه قزوین با هدف عرضه مستقیم لوازمالتحریر ویژه آغاز سال تحصیلی جدید، کیف و کفش، پوشاک، مواد غذایی و کالاهای اساسی با قیمت مصوب و تحت نظارت دستگاههای متولی، از امروز تا ۲۸ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان آماده بازدید هم استانی هاست.
وی افزود: این نمایشگاه با حضور بیش از ۹۰ مشارکتکننده از استانهای قزوین، تهران، زنجان، اردبیل، البرز و گیلان برپا شده است.
سلیمانی خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه با همکاری اداره کل صمت، اتاق اصناف، استانداری قزوین و سایر دستگاههای مرتبط انجام شده و هدف اصلی آن، تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای تنظیم بازار با کیفیت و قیمت مناسب است.
نمایشگاه فروش پاییزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ دایر است.