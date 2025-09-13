به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مجید سلیمانی مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین اعلام کرد: نمایشگاه فروش پاییزه قزوین با هدف عرضه مستقیم لوازم‌التحریر ویژه آغاز سال تحصیلی جدید، کیف و کفش، پوشاک، مواد غذایی و کالا‌های اساسی با قیمت مصوب و تحت نظارت دستگاه‌های متولی، از امروز تا ۲۸ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان آماده بازدید هم استانی هاست.

وی افزود: این نمایشگاه با حضور بیش از ۹۰ مشارکت‌کننده از استان‌های قزوین، تهران، زنجان، اردبیل، البرز و گیلان برپا شده است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه با همکاری اداره کل صمت، اتاق اصناف، استانداری قزوین و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده و هدف اصلی آن، تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های تنظیم بازار با کیفیت و قیمت مناسب است.

نمایشگاه فروش پاییزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ دایر است.