به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست رویداد بزرگ بسکتبال سه به سه آقایان با حضور ۱۶ تیم ۲۰ تا ۲۱ شهریور به میزبانی رامسر برگزار شد.

تیم ریور کافه در پایان این رقابت‌ها موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. تیم‌های مکران و وست آلیانس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

رده‌بندی کامل تیم‌ها به شرح زیر است:

۱.ریور کافه، ۲.مکران، ۳.وست آلیانس، ۴.هتل دریا مرام، ۵.انرژی سازان، ۶.محمود آباد، ۷.فروشگاه عظمی، ۸.دریا کنار، ۹.انتخاب، ۱۰.دیمایتی مایت، ۱۱.دی کای، ۱۲.پارسا، ۱۳.ریون، ۱۴.سختسر