مستند «سرباز ۴۶ ساله» از شبکه قرآن و مجموعه «قصههای مجید»، از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «سرباز ۴۶ ساله»، با محوریت نگاه به زندگی سردار سرلشکر شهید «احمد کاظمی»، از شبکه قرآن ومعارف سیما پخش میشود.
این مستند به کارگردانی «محسن اردستانی» و تهیهکنندگی «ساسان فلاحفر»، امشب ساعت ۲۲:۲۵، پخش می شود.
«سرباز ۴۶ ساله»، روایتی از زندگی سرلشکر کاظمی فعالیتهای قبل از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی تا زمان شهادت این شهید که شامل تصاویر آرشیوی، گفتوگو با فرماندهان و همرزمان وی است را به تصویر میکشد.
سردار سرلشکر شهید احمد کاظمی سال ۱۳۳۸ در نجف آباد اصفهان متولد شد و همچون سایر جوانان، سرگرم تحصیل شد. وی با پیدایش جرقههای انقلاب اسلامی دوشادوش ملت به مبارزه علیه رژیم ستم شاهی پرداخت و در اوایل سال ۱۳۵۹ به کردستان رفت تا با رزمی بیامان، به نبرد به دشمنان داخلی انقلاب بپردازد.
سردار کاظمی در دوران دفاع مقدس سـمتهایی همچون دو سال فرماندهی جبهه فیاضیه آبادان، ۶ سال فرماندهی لشکر هشت نجف، یکسال فرماندهی لشکر ۱۴ امام حسین (ع)، هفت سال فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و قرارگاه رمضان و پنج سال فرماندهی نیروی هوایی سپاه را برعهده داشت.
سردار کاظمی سال ۱۳۸۴ با حکم رهبر معظم انقلاب فرمانده کل قوا به فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران منصوب شد. سردار کاظمی دیماه همین سال به همراه شماری از فرماندهان سپاه، در سانحه سقوط هواپیمایی در نزدیکی ارومیه، به شهادت رسید.
شبکه نمایش سیما در راستای گرامیداشت یاد زندهیاد کیومرث پوراحمد، قسمتهایی از مجموعه «قصههای مجید»، را پخش میکند.
شبکه نمایش در ادامه پاسداشت کارگردانان بنام سینمای ایران، پس از رضا میرکریمی و مجید مجیدی در هفته پیش رو با گرامیداشت زندهیاد کیومرث پوراحمد، علاوه بر نمایش فیلمهای سینمایی «شرم» و «صبح روز بعد»، قسمتهایی از مجموعه قصههای مجید با عنوان «ورزش»، «ژاکت»، «سفرنامه شیراز»، «ملخ دریایی» را در جدول پخش خود قرار میدهد.
«قصههای مجید (ورزش)»، شنبه ۲۲ شهریور، «قصههای مجید (ژاکت)» یکشنبه ۲۳ شهریور، «قصههای مجید (سفرنامه شیراز)»، دوشنبه ۲۴ شهریور، «قصههای مجید (ملخ دریایی)»، سه شنبه ۲۵ شهریور، «قصههای مجید (شرم)» چهارشنبه ۲۶ شهریور و «قصههای مجید (صبح روز بعد)»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۹، پخش میشود.
«قصههای مجید» روایتگر لحظاتی از زندگی نوجوانی به نام مجید و مادربزرگش (بیبی) است. این مجموعه داستانهای متعددی را برای مخاطبان به نمایش میگذارد.
مهدی باقربیگی و پرویندخت یزدانیان در نقشهای اصلی این مجموعه به ایفای نقش پرداختند.
این فیلمها روز بعد در ساعت ۳ بامداد بازپخش خواهند شد.