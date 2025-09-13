سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون ملی امنیت با حضور وزیر امورخارجه برای بررسی توافق ایران و آژانس خبر داد و گفت: این نشست عصر امروز شنبه ساعت ۱۷ عصر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون ملی امنیت مجلس با حضور وزیر امورخارجه خبر داد و گفت: این جلسه با هدف بررسی توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز شنبه ساعت ۱۷ در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

وی افزود: براساس قانون مصوب مجلس هرگونه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد.

گودرزی یادآور شد: با توجه به نظارت بر رعایت این ماده قانونی و دیگر ابعاد این توافقنامه به دستور رئیس مجلس مقرر شد، کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه برگزار کند.

وی افزود: همچنین مقرر شده است؛ این مساله از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.