مسیرهای دوچرخهسواری پایتخت اصلاح میشود
رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: برخی مسیرهای دوچرخه سواری اصلاح و برخی دیگر به طور مجدد طراحی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
سیداحمد علوی، درخصوص اجرا و اصلاح مسیرهای دوچرخهسواری در پایتخت گفت: این مسیرها در شهر، از گذشته مورد مطالعه بوده، اما در دوره پنجم پیگیری بیشتری برای آن صورت گرفته است و دوره ششم نیز آسیبشناسی در مورد خطوط اجرا شده، انجام شد.
وی همچنین تصریح کرد: بعضی از خطوطی که طراحی شده بود، نمیتوانست پاسخگوی امنیت دوچرخهسواران باشد یا شیب مسیرها به درستی طراحی و اجرا نشده بود. درنهایت قرار شد که برخی خطوط اصلاح و برخی دیگر به طور مجدد طراحی شود.
رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در اعتبارات چند سال گذشته، برای اصلاح و اجرای خطوط دوچرخهسواری، ردیف بودجه پیشبینی شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد مطالعات مورد نیاز در رابطه با این خطوط انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر در برخی از مناطق که امکان اجرای طرح وجود داشته، اجرا شده اما در برخی مناطق به دلایل فنی و برخورد با تقاطعها و خطرآفرینی برای دوچرخهسواران، طرح در حال اصلاح است.
علوی در رابطه با اجرای مسیر سرزندگی در پایتخت نیز گفت: مسیرهای دوچرخهسواری موجود، کاربری تردد شهری داشت، اما مسیر سرزندگی به عنوان فضایی برای تفریح و ورزش پیشبینی شده که مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفته است، به هر شکل هر دو مسیر وجود دارد و در حال توسعه است.