بنای تاریخی گنبد سرخ متعلق به دوره میانه اسلامی، از مهم‌ترین بنا‌های شاخص تاریخی شهر بندرعباس بوده که در سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: در مرحله اول مرمت، اقدامات حفاظتی و استحکام‌ بخشی شامل بندکشی، دیوارچینی و جازنی آجرهای فرسوده انجام شد.

عباس رئیسی با اشاره به اینکه این طرح با اختصاص ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اجرا شده است، افزود: ادامه عملیات مرمتی در مراحل بعدی با هدف حفاظت پایدار و باز زنده‌سازی این اثر تاریخی در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: صیانت از آثار تاریخی همچون گنبد سرخ علاوه بر جنبه هویتی، زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی در استان خواهد بود.

گنبد سرخ از مهم‌ترین بنا‌های شاخص تاریخی شهر بندرعباس محسوب می‌شود و تداعی‌کننده سبک معماری پیش از اسلام است. این بنای تاریخی در میان قبرستان قدیمی و در فاصله ۶۰ کیلومتری از مرکز استان قرار دارد.