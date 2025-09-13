پخش زنده
دومین پردیس سینمایی اهواز فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور سینماهای بهمن سبز خوزستان گفت:سینما ساحل اهواز از قدیمیترین سینماهای استان محسوب میشود که پس از بازسازی کامل به عنوان دومین پردیس سینمایی اهواز فعالیت خود را آغاز کرده است.
میلاد تفت آشیان افزود: هماکنونسینما ساحل با چهار سالن نمایشی خود به یک پردیس سینمای مدرن تبدیل شد و تمام ساختار قدیمی آن تغییر کرده و از نظر امکانات صوتی و تصویری، صندلی، سیستم سرمایش، گرمایش و همچنین ایمنی به روز رسانی شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون پردیس سینمایی مهر دزفول، پردیس سینمای اکسین اهواز و پردیس سینمایی کیهان آبادان به عنوان پردیسهای سینمایی استان فعالیت دارند ولی به علت آتش سوزی در ساختمان متروپل، پردیس سینمایی آزادی دچار خسارت شد و تعطیل میباشد.