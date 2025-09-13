به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛کارشناس تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت: امسال دو و نیم هکتار سیاهدانه در شهرستان کشت شدکه با متوسط عملکرد ۱۲۰۰ کیلوگرم در هکتار، حدود ۳ تن سیاهدانه برداشت شد.

ولی علیمرادی با اشاره به اینکه برای کاشت سیاهدانه ۱۵ کیلوگرم بذر در هرهکتار استفاده می‌شود افزود: سیاهدانه هرساله در آبان ماه کشت می‌شود ودر تیرماه سال بعد به گلدهی می‌رسد وشهرویور ماه نیز برداشت می‌شود.

این محصول مصرف زیادی در صنعت غذایی و دارویی کشور دارد و در طب سنتی نیز برای انواع دارو‌ها استفاده می‌شود.

کشور‌های هند، سوریه و مصر عمده صادرکنندگان این محصول هستند.

سیاه دانه در کشور ما از نظر خواص دارویی روغن و غذایی نسبت به سیاه دانه‌های خارجی کیفیت بالاتری دارد.