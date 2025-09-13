پخش زنده
مرحله استانی بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت، به میزبانی فنی و حرفهای مریانج و همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول مسابقات ملی مهارتهای فنی و حرفهای استان همدان گفت: در این مرحله ۷۴ برگزیده مرحله شهرستانی در ۲۴ رشته فنی و حرفهای با یکدیگر رقابت کردند.
جمشید رحیمی افزود: شرکت کنندگان در این مسابقات یک طرح ۳ تا ۴ ساعته را در محیط کار واقعی ارائه میدهند و در صورت کسب امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ به مرحله کشوری راه مییابند.
او همچنین تاکید کرد: مرحله کشوری مسابقات ملی مهارتهای فنی و حرفهای، ۲۴ مهر در اصفهان و مسابقات جهانی، سال ۲۰۲۶ در شهر شانگهای چین برگزار خواهد شد.