تا اواسط هفته جاری از گرمای هوا در خراسان جنوبی کاسته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشهها و با توجه به تقویت اختلاف فشار در منطقه از امروز به تدریج تا اواسط هفته بر سرعت وزش باد به ویژه در مناطق بادخیز استان افزوده میشود و در برخی ساعات باعث کاهش کیفیت هوا نیز خواهد شد.
لطفی افزود: به لحاظ دمایی نیز، تا سه شنبه از شدت گرما کاسته میشود و هوا خنکتر میشود.
صبح امروز سربیشه با ۱۱ درجه سلسیوس خنکترین و بندان با ۴۵ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۱۷ و ۳۷ درجه سلسیوس ثبت شد.