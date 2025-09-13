به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به تقویت اختلاف فشار در منطقه از امروز به تدریج تا اواسط هفته بر سرعت وزش باد به ویژه در مناطق بادخیز استان افزوده می‌شود و در برخی ساعات باعث کاهش کیفیت هوا نیز خواهد شد.

لطفی افزود: به لحاظ دمایی نیز، تا سه شنبه از شدت گرما کاسته می‌شود و هوا خنک‌تر می‌شود.

صبح امروز سربیشه با ۱۱ درجه سلسیوس خنک‌ترین و بندان با ۴۵ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۱۷ و ۳۷ درجه سلسیوس ثبت شد.