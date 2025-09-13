پخش زنده
مرحله نخست طرح توسعه تفرجگاه تندرستی واقع در ضلع شمالی پارک آبشار و باغ ایرانی شاهرود به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مسیر در دامنه کوه و ارتفاعات شمال غرب شاهرود، شامل مسیر پیاده روی به طول یک کیلومتر، ۳ آبشار و برکه آب با هزینهای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان ساخته شد.
محسن احمدی شهردار شاهرود گفت: تفرجگاه تندرستی با استفاده از ظرفیتهای طبیعی شاهرود و با هدف ایجاد فرصت گردشگری و تامین سلامت خانواده با پیاده روی در مسیری با چشم انداز زیبا ساخته شده است.