به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مسیر در دامنه‌ کوه‌ و ارتفاعات شمال غرب شاهرود، شامل مسیر پیاده روی به طول یک کیلومتر، ۳ آبشار و برکه‌ آب با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان ساخته شد.

محسن احمدی شهردار شاهرود گفت: تفرجگاه تندرستی با استفاده از ظرفیت‌های طبیعی شاهرود و با هدف ایجاد فرصت گردشگری و تامین سلامت خانواده‌ با پیاده روی در مسیر‌ی با چشم انداز زیبا ساخته شده است.