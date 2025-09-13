برنامه‌های «سرزمین من»، همراه «ایران جان»، روایتگر زیبایی‌های اصفهان و «کتاب فرهنگ»، با معرفی کتاب «روش‌های تأمین و مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران»، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه‌های سرزمین من و کتاب فرهنگ، از رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو فرهنگ در ادامه رویداد ملی «ایران جان»، این بار برنامه «سرزمین من» را از روز ۲۲ تا ۲۸ شهریور از «اصفهان زیبا» به شنوندگان تقدیم می‌کند این برنامه روایتی زنده از قابلیت‌های گردشگری، فرهنگی و هنری نصف جهان است.

«سرزمین من»، به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و با همکاری گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و مرکز اصفهان پخش می‌شود.

در برنامه امروز محمدعلی مؤمنی، کارشناس مجری برنامه، میزبان سیدرضا جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و علیرضا کرم‌زاده‌، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان خواهد بود تا از ظرفیت‌های گردشگری و جاذبه‌های تاریخی این خطه سخن بگویند.

در ادامه، شنوندگان با یکی از هنرمندان شاخص اصفهان آشنا می‌شوند و گزارش شنیدنی حمیرا فراتی از گفت‌و‌گو با یک خانواده چابهاری که برای سفر به اصفهان آمده‌اند، پخش می‌شود.

این برنامه را از اصفهان روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگرهرتز و از رادیو فرهنگ بشنوید.

برنامه «کتاب فرهنگ»، در «شنبه‌های تاریخی»، به بررسی ابعاد «تاریخ اجتماعی ایران» می‌پردازد. در این قسمت، کتاب «روش‌های تأمین و مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران» به قلم سمیرا چزغه و استاد عبدالحسین هاشمی از متخصصان تاریخ قنات و آب، معرفی و تحلیل می‌شود.

در بخش کارشناسی، احمد ابوحمزه– نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه – همراه با نویسندگان کتاب به بررسی محتوای اثر و اهمیت مدیریت سنتی منابع آب در ایران می‌پردازند.

همچنین بخش‌های ویژه از جمله پیشخوان کتاب با معرفی تازه‌های نشر و اخبار کتاب، «گچ و تخته‌سیاه» به روایت قاسمی پویا، گزارشی درباره «قنات‌های ایران» در گفتاری از حمیرا فراتی درباره دسترسی به آب در ایران قدیم پخش می‌شود.

در این برنامه که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود نگین خواجه نصیر، گوینده برنامه با احمد ابوحمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه درباره تاریخ اجتماعی ایران گفت‌و‌گو می‌کند.

برنامه «کتاب فرهنگ» ساعت ۲۰ تا ۲۱ به تهیه کنندگی معصومه سادات علوی نکو، گویندگی نگین خواجه نصیر و هماهنگی ثریا رستمی روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.