به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود نوری پور با اشاره به آغاز پنجمین مرحله طرح خوزستان پاکیزه در این شهرستان گفت: این طرح در آستانه بازگشایی مدارس از امروز آغاز و تا ۲۹ شهریور ماه ادامه دارد.

وی افزود: این طرح با هدف ارتقای بهداشت، پاکیزگی و زیباسازی محیط، افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت‌های مردمی در حوزه حفاظت از محیط زیست و توجه ویژه به موضوع مدیریت پسماند اجرا شد.

نوری پور ادامه داد: محور‌های این طرح که به صورت هماهنگ با همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی به ویژه بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و عموم مردم اجرا شده شامل پاکسازی، نظافت و زیباسازی اماکن عمومی، حاشیه جاده‌ها، مدارس، اماکن تفریحی، زیارتی تاریخی و گردشگری، حاشیه رودخانه‌ها و دیگر برنامه‌های فرهنگی است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول برای برگزاری هرچه بهتر این طرح و نشاط و سلامت هرچه بیشتر فرزندان در آغاز مسیر علم اندوزی برای سال تحصیلی جدید از تمامی شهروندان درخواست کرد با همراهی در اجرای این طرح و اطلاع‌رسانی به آشنایان و همشهریان، زمینه اجرای هرچه بهتر و مشارکت حداکثری را فراهم کنند.

وی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز درخواست کرد گزارش عملکرد و اقدامات خود را به دبیرخانه کارگروه مدیریت پسماند در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسال کنند.