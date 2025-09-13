نمایشگاه تخصصی مبلمان لوستر و پکوراسیون داخلی در بجنورد

مسئول نمایشگاه بین المللی بجنورد گفت: این نمایشگاه در دوسالن به مساحت ۲ هزار متر مربع در دو سالن و در ۲۱ غرفه از استا‌های البرز، تهران، قم، خراسان رضوی، قم، تهران و خراسان شمالی است.