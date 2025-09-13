به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل امور مالیاتی مازندران اعلام کرد: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان شهریورماه امسال تعیین شده و مؤدیان باید در فرصت باقی‌مانده نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

سلطانی با اشاره به تسهیلات قانونی برای مؤدیان گفت: اشخاص حقیقی که گردش مالی سال گذشته آن‌ها ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده، می‌توانند با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.