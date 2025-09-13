پخش زنده
امروز: -
سرپرست جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی استان خوزستان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای تحولات مدیریتی حوزه هنری انقلاب اسلامی، حجتالاسلام سید محمد هادی شفیعی با حکمی از سوی سعید لشکری، معاون راهبری استانهای حوزه هنری کل کشور به عنوان سرپرست حوزه هنری استان خوزستان منصوب شد. همزمان، محمد شهباز گهروئی، رئیس سابق این حوزه، به عنوان دستیار معاون راهبردی حوزه هنری در سطح ملی منصوب شد.
در بخشی از متن حکم حجت الاسلام شفیعی که به امضای سعید لشکری معاون راهبری استانهای حوزه هنری رسیده آمده است:
«مراکز استانی حوزه هنری در دوران نوین حیات طیبه این نهاد انقلابی با ماموریت ایجاد تداعی بومی برای هنر مردم گرا و مسئله محور انقلاب به مثابه مراکز رشد هنر پیش ران و تمدن ساز انقلاب اسلامی و قطبهای اصلی تحول سازمانی حوزه هنری هدف گذاری شدهاند و از استان خوزستان، به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد و اهمیت راهبردی و جایگاه ویژه آن در سپهر هنر انقلاب اسلامی، انتظار میرود نقشی متمایز و فعالانه در تحقق این هدف ایفا نماید.
با توجه به توانمندیها و تجربیات ارزشمند تان در عرصه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی، شما را که از ثمرات و امیدهای شجره طیبه هنر انقلاب اسلامی به شمار میروید، به عنوان سرپرست حوزه هنری استان خوزستان منصوب مینمایم.
از شما انتظار میرود در هماهنگی با این معاونت و ستاد حوزه هنری و در چارچوب اسناد بالادستی، به پیگیری امور محوله پرداخته و نسبت به پیشبرد فعالیتهای واحدهای مختلف حوزه هنری انقلاب اسلامی استان در امتداد راهبردها، رویکردها و سیاستهای تحولی اهتمام ورزید.»
شفیعی پیش از این سمت، معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان بود.