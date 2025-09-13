عملیات آسفالت‌ریزی بلوار‌های ورودی و خروجی شهر ساربوک با متراژ ۳۰ هزار مترمربع و طول ۲ کیلومتربه پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهردار ساربوک گفت: شهر ساربوک در مسیر مواصلاتی قصرقند به نیکشهر قرار دارد و به عنوان راهی بین‌شهری، نقش مهمی در تسهیل تردد، حمل‌ونقل برون‌شهری و کاهش ترافیک دارد.

اسلام رئیسی افزود: با اشاره به هزینه ۳۰ میلیارد تومانی اجرای این طرح گفت: برنامه‌های عمرانی شهرداری همچنان ادامه دارد و بهسازی و آسفالت سایر معابر نیز در دستور کار قرار دارد.