استاندار چهارمحال و بختیاری: املاک و اراضی باید برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، راکد ماندن املاک دولتی پذیرفتنی نیست و فرمانداران موظفند با همکاری شورا‌های اسلامی و دهیاران، املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و معرفی کنند.

وی افزود: تغییر کاربری این املاک می‌تواند ارزش‌افزوده ایجاد کرده و منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه‌های بهداشت، آموزش و زیرساخت در شهرستان‌های استان را فراهم کند.

به گفته وی: دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران یک ماه فرصت دارند املاک مازاد را به کارگروه مولدسازی معرفی کنند.