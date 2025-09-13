پخش زنده
استاندار چهارمحال و بختیاری: املاک و اراضی باید برای تأمین مالی طرحهای عمرانی نیمهتمام به کار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، راکد ماندن املاک دولتی پذیرفتنی نیست و فرمانداران موظفند با همکاری شوراهای اسلامی و دهیاران، املاک مازاد دستگاههای اجرایی را شناسایی و معرفی کنند.
وی افزود: تغییر کاربری این املاک میتواند ارزشافزوده ایجاد کرده و منابع مالی لازم برای تکمیل پروژههای بهداشت، آموزش و زیرساخت در شهرستانهای استان را فراهم کند.
به گفته وی: دستگاههای اجرایی و فرمانداران یک ماه فرصت دارند املاک مازاد را به کارگروه مولدسازی معرفی کنند.