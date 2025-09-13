با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛ سرهنگ پاسدار میر مهدی غفاری به عنوان فرمانده جدید لشکر۳ حمزه سیدالشهدا(ع) منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در این مراسم با تاکید بر نقش تاثیر گذار نیرو‌های مسلح در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت : شکست رژیم صهیونیستی و امریکا یکی از شگفتانه‌ها بود که نیرو‌های مسلح ایران با سیلی محکمی که به این دو زدند، ادعا‌های دروغین‌شان را باطل کردند.

سردار روح الله نوری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با فرماندهی هوشمندانه و شجاعانه و با انتصابات و تصمیمات حکیمانه، جنگ را به گونه‌ای هدایت کردند که دنیا به قدرت ایران اعتراف کرد.

وی با اشاره به اینکه انسجام ملی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حیرت جهانیان را برانگیخت اظهار داشت:در مقابل توطئه‌های دشمنان بیش از گذشته به وحدت نیاز داریم و وظیفه داریم امروز بیش از گذشته از این انسجام ایجاد شده در کشور صیانت کنیم.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیز، گفت: یکی از مولفه‌های قدرتمند و ارزشمند این قرارگاه حفظ همدلی و برادری برای پیشبرد هرچه بهتر در این منطقه مهم و استراتژیک است.

سردار امان‌الله گشتاسبی افزود: رزمندگان ما در این منطقه با تلاش و جدیت و انسجام مثال زدنی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند که در دفاع مقدس ۱۲ روزه نمود بارز این انسجام را دیدیم.

وی افزود: دفاع مقدس ۱۲ روزه نه‌تنها صحنه‌ای از مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات دشمن بود، بلکه نمادی از انسجام ملی، رشادت نیرو‌های مسلح و هماهنگی بی‌نظیر نیرو‌ها را به نمایش گذاشت.

سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز با تقدیر از زحمات سردار آبروشن فرمانده پیشین لشکر ۳، ضمن تبریک انتصاب سرهنگ غفاری به سمت فرمانده جدید این لشکر، به جایگاه والا و نقش تاثیر گذار لشکر ۳ حمزه سیدالشهدا (ع) اشاره کرد و گفت: این لشکر یکی از متعهدترین و توانمند‌ترین نیرو‌ها و فرماندهان را دارد.

وی افزود: در لشکر ۳ حمزه سید الشهدا (ع) سردار آبروشن ۱۵ سال خدمت صادقانه و مدبرانه داشت و با همواره با فرماندهی مقتدرانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این خطه از کشور خدمت کرد.

در پایان مراسم با قرائت حکمی از سوی سردار پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرهنگ پاسدار میر مهدی غفاری به عنوان فرمانده جدید لشکر۳ حمزه (ع) معرفی و از زحمات سردار آبروشن فرمانده پیشین این لشکر قدردانی شد.