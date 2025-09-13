معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، اعلام کرد: به‌زودی طرح رایگان‌سازی سیم‌کشی داخلی منازل برای مشترکانی که قصد استفاده از فیبر نوری را برای تلفن دارند، اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، زارعیان صبح امروز در برنامه «سلام خبرنگار» افزود: طراحی این طرح تا پایان ماه جاری به اتمام می‌رسد و امیدواریم در مهر به‌صورت رسمی اعلام شود.

وی گفت: این اقدام در راستای تسهیل استفاده مشترکان از خدمات فیبر نوری و کاهش هزینه‌های اولیه صورت می‌گیرد.

زارعیان، با اشاره به اجرای طرح‌های متنوع برای مشترکین گفت: ارائه مدل‌های قسطی برای خرید مودم فیبر نوری در دستور کار قرارگرفته است.

وی تأکید کرد: هرچند هزینه سیم‌کشی داخلی چندان زیاد نیست، اما با اجرای این طرح عملاً مانعی برای ورود خانوار‌ها به شبکه فیبر نوری باقی نخواهد ماند.

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران با اشاره به استقبال بالای مشترکان خاطرنشان کرد: کاربرانی که تاکنون از خدمات فیبر نوری استفاده کرده‌اند، به‌ دلیل کیفیت بسیار بالا، دیگر حاضر به بازگشت بر بستر‌های قدیمی نیستند. بهترین کیفیت ADSL تنها ۱۶ مگابیت سرعت داشته، در حالی که پایین‌ترین سرعت خدمات FTTH بیش از ۵۰ مگابیت است.»

وی درباره روند توسعه این طرح در کشور اظهار داشت: «اکنون عملیات اجرایی در سراسر کشور آغاز شده و در مراکز استان‌ها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. در طرح جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری نیز این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.»

دکتر زارعیان گفت: «با تکمیل این پروژه ملی، زیرساخت‌های لازم برای آموزش از راه دور، خدمات پزشکی آنلاین، خرید اینترنتی، نمایش‌های خانگی و سایر خدمات دیجیتال با کیفیت بالا در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.