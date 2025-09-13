کهگیلویه و بویراحمد؛
انتشار فراخوان چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف
فراخوان مرحله استانی چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف (داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت) با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: به منظور تجلیل از آثار ادبی مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت، فراخوان چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف (داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت) در استان کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد.
بنتالهدی احمدی افزود: این دوره با محوریت «ایران قوی» و «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران» برگزار میشود.
وی ادامه داد: علاقمندان میتوانند در سه بخش نوجوان، بزرگسال و داستانک در این جشنواره شرکت کنند و آثار خود را تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج_ شاهد۱۱_ پلاک ۸، ارسال کنند.
احمدی اضافه کرد: شرکتکنندگان میبایست آثار خود را بهصورت فایل Word به همراه مشخصات کامل و شماره تماس، از طریق پیامرسانهای ایتا و بله به شماره ۰۹۲۰۷۴۱۸۵۰۰ ارسال کنند.
وی بیان کرد: داستانهای ارسالی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت باشد و آثار قبلا در کتاب مستقل یا مشترک و یا نشریهای منتشر نشده باشد.