به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: به منظور تجلیل از آثار ادبی مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت، فراخوان چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف (داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت) در استان کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد.

بنت‌الهدی احمدی افزود: این دوره با محوریت «ایران قوی» و «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران» برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: علاقمندان می‌توانند در سه بخش نوجوان، بزرگسال و داستانک در این جشنواره شرکت کنند و آثار خود را تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج_ شاهد۱۱_ پلاک ۸، ارسال کنند.

احمدی اضافه کرد: شرکت‌کنندگان می‌بایست آثار خود را به‌صورت فایل Word به همراه مشخصات کامل و شماره تماس، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۲۰۷۴۱۸۵۰۰ ارسال کنند.