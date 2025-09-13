به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان در اولین نشست سراسری هم‌اندیشی حوزه تجارت خارجی با تأکید بر اهمیت بی‌شائبه توسعه تجارت گفت: اهمیت تجارت و توسعه آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. زیرساخت‌ها و تامین انرژی، از جمله برق، ستون فقرات هر دستاورد اقتصادی است و بدون آنها، هیچ پیشرفتی رقم نخواهد خورد.

یزد، پیشتاز در انرژی خورشیدی و صنعتی‌سازی

مدیرکل صمت یزد با اشاره به اقدامات چشمگیر استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: تلاش‌های زیادی در حوزه انرژی خورشیدی در استان یزد صورت گرفته است که منجر به کسب رتبه اول کشوری در این بخش شده و رقابت پویایی بین یزد و استان‌های کرمان و اصفهان شکل گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تامین زیرساخت‌ها و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، از اولویت‌های اصلی شرایط کنونی کشور است.

صادقیان در ادامه به نقش صنایع استان در مدیریت ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون، ۴۰۰ واحد صنعتی و معدنی استان یزد با واردات ژنراتور و پنل خورشیدی، بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی را مرتفع ساختند که این اقدام، تسهیل در امر نقش مهم تجارت خارجی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: با تداوم این روند، چالش‌ها و ناترازی‌ها در دو سال آینده به حداقل برسد.

ظرفیت‌های بی‌نظیر صنعتی و معدنی یزد؛ هدف‌گذاری برای صادرات غیرنفتی

مدیرکل صمت یزد، با بیان اینکه استان یزد از قطب صنعتی و معدنی کشور است افزود: استان یزد با ۳۷۰۰ پروانه صنعتی و معدنی و اشتغال‌زایی برای ۱۱۴ هزار نفر در بخش صنعت، علیرغم تمامی چالش‌ها، تعطیلی نداشته و بخش خصوصی با قدرت به فعالیت خود ادامه داده است.

وی با اشاره به توانمندی‌های صادراتی استان نیز تصریح کرد: یزد تولید ۵۰ درصد کاشی و سرامیک کشور را داشته و در تولید شیشه، سیمان و پلیمر جایگاه‌های برجسته‌ای کسب کرده و برند یزد را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا داده است. ما در تولید کاشی، سرامیک، شیشه، صنایع جانبی ساختمان و عمده‌ی مصالح ساختمانی، ظرفیت‌های بالایی برای صادرات به سایر کشور‌ها داریم.

صادقیان با بیان اینکه یزد دومین استان معدنی کشور با ۳ میلیارد تن ذخایر معدنی و برداشت سالانه ۵۰ میلیون تن است، بیان کرد: آینده بسیار روشن و درخشانی در حوزه معدن و صنایع معدنی در یزد داریم و آمادگی داریم که بتوانیم سقف صادرات غیرنفتی را شکسته و رتبه هشتم کنونی خود را ارتقا دهیم.

نقش بخش خصوصی و چشم‌انداز آینده تجارت

مدیرکل صمت یزد، به اهمیت تعامل با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در تخصیص ارز، کارت بازرگانی، کمیته ماده سه و بسیاری از موارد، بخش خصوصی ما را متولی می‌دانند. بازرگانان به سطح جدیدی رسیده‌اند و نیاز است بازار‌های جدید شناسایی شوند تا کشور رشد کند.

وی با تأکید بر توانمندی‌های بخش خصوصی استان ادامه داد: همه دستاورد‌های ما به توانمندی بخش خصوصی وابسته است؛ تا جایی که ۲۰۰ بخش خصوصی تمایل به شرکت در این رویداد داشتند امید داریم در تجارت و تولید، جایگاه بسیار خوبی را کسب کنیم.

صادقیان همچنین به تبادل اطلاعات سازنده بین استان‌های معدنی اشاره کرد و گفت: ۳ میلیارد تن ذخیره جدید معدنی، چشم‌انداز تازه‌ای را پیش روی استان قرار داده است.