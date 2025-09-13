پخش زنده
۱۰۴ واحد متخلف حوزه آرد و نان در خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون شناسایی و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان همه روزه بر فعالیت نانواییها و خبازیهای سطح استان نظارت می شود و حتی در ایام تعطیل این نظارتها تداوم دارد.
تهوری با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۸۷۵ مورد بازرسی در سطح بازار بر عملکرد نانواییها انجام شده است، افزود: در این رابطه ۱۰۴ پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
معاون بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: این پروندههای تخلف با فراوانی تخلفاتی از جمله گرانفروشی، کم فروشی، عدم رعایت مقررات صنفی تشکیل شده است.
تهوری ارزش پروندههای تخلف تشکیل شده را ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال اعلام کرد.
وی از همشهریان خواست در صورت مشاهده جابجایی آرد، عدم رعایت ساعت پخت، گران فروشی و هرگونه تخلفی مراتب را به شماره ۱۲۴ گزارش دهند تا توسط بازرسان صمت رسیدگی شود.