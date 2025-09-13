برخورد یک دستگاه پراید با موتورسیکلت در جاده شیراز – داریان، ۲ کشته و شش مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر برخورد خودرو پراید با موتورسیکلت در محدوده دوراهی کوشک‌مولا، کارشناسان اورژانس با سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

محمدرضا وکیل‌زاده افزود: در این حادثه، ۲ نفر بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: همچنین شش نفر مصدوم شدند که چهار نفر به بیمارستان شهید رجایی و ۲ نفر به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شدند.

علت حادثه در دست بررسی است.