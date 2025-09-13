انحراف از جاده و واژگونی روا در محور مهاباد به میاندوآب ۶ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: بامداد روزشنبه «۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه خودروی روا در محور مهاباد به میاندوآب اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده رشان هلال احمر شهرستان میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۶ مصدوم داشت که بعد از رها سازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.