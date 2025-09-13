کارشناس دینی و استاد دانشگاه ادیان با تبریک هفته وحدت گفت: رحمت تربیت انسان‌ها به سمت لقای الهی است، تمام اهداف الهی این است که به خداوند اتصال پیدا کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حجت الاسلام محمد تبار با حضور در سیمای البرز و برنامه زنده نگاه مردم که به مناسبت هفته وحدت برپا شد گفت: پیامبر (ص) با بهره مندی از صفات الهی آینه تمام نمای خداوند در میان بندگان است.

کارشناس دینی و اجتماعی با اشاره به اهمیت نقش وحدت آمیز پیامبراسلام (ص) به مجری نگاه مردم افزود: اول مومن عالم خودِ خداوند است؛ در میان اشرف مخلوقات پیامبر (ص) برترین و اول مومن است آن چنان که در روایت ذکر شده است که مومن آینه مومن است.

وی با بیان این که امروز مومنان با بهره مندی از وحدت و باور به یکدلی باید نسبت به وقایعی مانند شهادت کودکان غزه واکنش نشان دهد توضیح داد: یکی از شاخص‌های وحدت اسلامی مبنا و پایه اش نگاه محبت آمیز و رحمت آفرین رسول خدا (ص) است.

کارشناس دینی و استاد دانشگاه ادیان در برنامه سیمای البرز عنوان کرد: رحمت تربیت انسان‌ها به سمت لقای الهی است، تمام اهداف الهی این است که به خداوند اتصال پیدا کنیم.

حجت الاسلام محمد تبار به مجری نگاه مردم با اشاره به اهمیت جایگاه منجی و نقش محوری حضرت ولی عصر (عج) تصریح کرد: حبل الهی حضرت صاحب الزمان (عج) است و امروز قرآن در کنار اهل بیت (ع) است تا مسیر وحدت آفرین را مشخص کند.

کارشناس دینی در برنامه سیمای البرز عنوان کرد: استکبار از طریق‌های مختلف برای ضربه وارد کردن به وحدت وارد شده است؛ آن چه مسلم است این است که به حبل الله چنگ زنیم.