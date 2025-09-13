به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محیا زنگنه نماینده قم در مسابقات تکواندو المپیاد دانشگاهی کشور، در وزن هشتم با حریفان خود روبرو شد و با غلبه بر تکواندوکاران این وزن، بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد.

همچنین در پایان این رقابت ها سمیرا اسلامی از داوران مطرح قم در دو بخش کیوروگی و پومسه موفق به کسب عنوان داور برتر مسابقات شد.

نوزدهمین المپیاد ورزشی قهرمانی دانشجویان دختر در رشته تکواندو به میزبانی کاشان برگزار شد.