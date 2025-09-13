استاندار گلستان در جلسه مدیریت بحران استان گفت: به ادارات کل ابلاغ شود، آب باران را برای آبیاری فضای سبز خود جمع آوری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، علی اصغر طهماسبی با بیان اینکه ۳۵ درصد شبکه‌های آبی استان فرسوده است افزود:گشت آب یا پلیس آب با فعالیت بیشتری نشتی‌های آب در استان را شناسایی و رفع کنند.

استاندار گلستان با بیان اینکه فرصتی که در دل بحران است در جای دیگری نیست ادامه داد: باید از بحران‌ها برای برون رفت از مشکلات بهره ببریم و علی رغم تحریم‌ها سازندگی تعطیل نیست.

او با اشاره به اینکه گلستان از استان‌های بحران خیز چه از لحاظ رویداد‌های طبیعی و چه غیر طبیعی است افزود: فقط در شش ماه گذشته ۱۹۲ مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع داشتیم.

طهماسبی بر تشکیل قرارگاه عملیاتی آب و برق تا کید کرد و افزود: لایروبی رودخانه‌ها و از جمله سد‌ها در دستور کار قرار گیرد.

او بیان کرد:ستاد تسهیلات سفر، آخر شهریور را جدی بگیرند تا مسافران هفته پایان شهریور را به سلامتی و بدون مشکل بگذرانند.

استاندار گلستان تصریح کرد: در حوزه سوخت شرکت‌های فرآورده نفتی پیگیری کنند تا سوخت برخی واحد‌های تولیدی و شرکت شهرک‌های صنعتی و از جمله واحد‌ها تامین شود.

او با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در انرژی افزود: این موضوع باید مدیریت و فرهنگ سازی شود و همچنین بازسازی و نوسازی چاه‌های فرسوده در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل هواشناسی گلستان نیز در این جلسه گفت: روند بارشی تا آذر ماه کمتر از نرمال است، اما از آذر تا آخر زمستان بهبود خواهد یافت.

کمالی افزود: این هفته شاهد هفته‌ای با بارشی مطلوب، به ویژه در ارتفاعات هستیم.