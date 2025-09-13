پخش زنده
در سال تحصیلی جدید، ۱۳ هزار دانش آموز عشایری در خوزستان مشغول به تحصیل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل امور عشایر خوزستان گفت: استان خوزستان با دارا بودن ۳۹ هزار خانوار عشایری و جمعیت دانش آموزی ۱۳ هزار نفر یکی از دو استان پرجمعیت عشایری کشور میباشد.
سید اسکندر موسوی زاده موسوی زاده با اشاره به اینکه حدود یک هزار و ۸۰۰ معلم عشایری در ۱۴ شهرستان عشایری این استان وظیفه تعلیم و تربیت این دانش آموزان را برعهده دارند، ادامه داد: داره کل امورعشایر در کنار آموزش وپرورش عشایری خدمات مختلفی از جمله توزیع پنل خورشیدی و مخزن آب پلی اتیلن بین مدارس و همچنین توزیع لوازم التحریر شامل کیف و لباس به دانش آموزان ارائه میدهد.
وی با اشاره بع اینکه؛ معلمان عشایری بعنوان یک بازوی توانمند در کنار امورعشایر درکمک به حل و فصل مشکلات عشایر میباشند وبه نوعی نماینده عشایر در پیگیری مشکلات وانعکاس آنها میباشند، بیان کرد: معلمان عشایری علاوه بر مبحث تعلیم وتربیت، نقش مهمی در ترویج وتبین مسائل فرهنگی در بین عشایرنیز دارند.