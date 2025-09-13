به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در پی انتشار این خبر ارزش برابری پوند، واحد پول انگلیس باز هم کاهش یافت و ارزش برابری آن با هر دلار به ۱.۳۵۵ رسید.

کارشناس اقتصادی با اشاره به بدهی‌ها و کسری بودجه دولت و نیز کاهش سرمایه گذاری‌ها می‌گویند فعلا چشم انداز روشنی برای اقتصاد انگلیس وجود ندارد.

در معاملات روز جمعه، پوند انگلیس سومین ارز ضعیف در میان ۱۰ ارز برتر جهان (G۱۰) بود.