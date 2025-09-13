پخش زنده
امروز: -
شهردار تبریز از آمادهسازی ورزشگاه یادگار امام این شهر برای میزبانی بازیهای آسیایی تیم تراکتور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی هوشیار با تأکید بر ضرورت ایجاد استانداردهای لازم در استادیوم یادگار امام بر اساس چارچوبهای کنفدراسیون فوتبال آسیا افزود: اداره کل ورزش و جوانان تعویض چمن ورزشگاه را در دستور کار قرار داده است و شهرداری تبریز نیز بر اساس مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خود برای رفع سایر نواقص وارد عمل شده است.
وی گفت: بر اساس لایحه مصوب، شهرداری مبلغ ۳۰ میلیارد تومان شامل ۱۰ میلیارد تومان کمک نقدی، ۱۰ میلیارد تومان کمک غیرنقدی و ۱۰ میلیارد تومان خدمات فنی و مهندسی برای تکمیل بخشهای ناتمام و استانداردسازی ورزشگاه اختصاص داده است.
هوشیار با اشاره به دیدارهای پیش رو تراکتور در جام باشگاههای آسیا و لیگ برتر گفت: در تلاش هستیم تا هفتم مهرماه نواقص ورزشگاه رفع شود و پرشورها در یادگار امام مثل همیشه پشتیبان تیم محبوب خود باشند.
شهردار کلانشهر تبریز اعلام کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید کرده است دیدار تیمهای تراکتور و الوحده امارات که هفتم مهر برنامهریزی شده، بایددر استادیوم یادگار امام برگزار شود.