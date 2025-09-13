کارشناس کودک و خانواده گفت: برچسب خجالتی بودن به فرزندتان نچسبانید به کودکان با چنین خصوصیتی نباید سخت گرفت چرا که آن‌ها ترس از عملکرد دارند، دست کودک نیست و اولیاء نباید به او فشار وارد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، کارشناس کودک و خانواده با اشاره به اهمیت راهبرد‌هایی برای رفع مشکل خجالتی بودن کودکان گفت: حساسیت زدایی منظم، تقابل نقش، قصه گویی از جمله مهارت‌هایی برای رفع و حل خجالتی بودن کودک است.

غفاری مقدم با حضور در سیمای البرز، برنامه امروز البرز در خصوص اهمیت توجه به ریشه‌های اضطراب در کودکان گفت: مهارت‌های دوستیابی و ارتباط‌های اجتماعی نیازمند آموزش است.براساس تحقیقات بیش از ۱۵ درصد کودکان دچار مشکل خجالتی بودن هستند، که در این خصوص سه عامل اصلی دخیل است.

وی به کارشناس امروز البرز توضیح داد: اولین ریشه خجالتی بودن در کودکان، دیرجوش بودن است، آن چنان که این کودکان وقتی در موقعیت‌های غیرآشنا و غریبه قرار می‌گیرند، بازداری و مقاومت بالایی دارند.

غفاری مقدم با اشاره به اهمیت مهارت اجتماعی بیان کرد: در بسیاری از موارد کودکان توانایی ارتباط با دیگر کودکان هم سن و سال خود ندارند؛ اگر والدگری من مادر و پدر به گونه‌ای باشد که فرصت ارتباط به فرزندم را ندهم، مداخله در کار‌های او داشته باشم و یا اضطراب بالایی داشته باشم، آنجاست که تعامل اجتماعی محدود می‌شود.

وی در جریان حضور در شبکه البرز اظهار کرد: مهمترین نکته این است که برچسب خجالتی بودن را به فرزند نچسبانیم. به کودکان با چنین خصوصیتی نباید سخت گرفت چرا که آن‌ها ترس از عملکرد دارند، دست کودک نیست و اولیاء نباید به او فشار وارد کنند.

کارشناس کودک و خانواده به کارشناس سیمای البرز توضیح داد: زمانی که کودک ما اضطراب اجتماعی بالایی دارد باید آرام آرام کودک را با موقعیت ارتباط جمعی وفق داد؛ می‌توان نام این تکنیک را حساسیت گذاری منظم در مواجه با موقعیت‌های اجتماعی گذاشت.

غفاری مقدم در برنامه زنده امروز البرز عنوان کرد: نکته دیگر استفاده از کتاب برای کودکانی با این وجه رفتاری است. نباید از کتاب‌های مفید در زمینه این ویژگی کودکان غافل شویم.

کارشناس کودک و خانواده خاطرنشان کرد: همچنین پدر و مادر‌ها می‌توانند با برپایی جشن‌های تولد و یا مهمانی در خانه موقعیتی را ترتیب دهند که به تدریج کودک در جمع بازی کردن را بیاموزد. راهکار دیگر این است که با تبادل نقش به صورت خیالی در قالب بازی کودک را در موقعیت تصویرسازی ذهنی تمرین شده قرار دهند.