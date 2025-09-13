دختر بچه ۳ ساله یزدی بر اثر سقوط در چاه آب خانه باغ، جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده انتظامی شهرستان تفت از مرگ دختر بچه سه ساله به علت سقوط در چاه آب خبر داد.

سرهنگ محمدحسن حسینی افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر سقوط یک کودک به داخل چاه آب در یک خانه باغ در روستای ده بالا بلافاصله ماموران پلیس به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران پاسگاه انتظامی شیرکوه در محل، مشخص شد که دختر بچه سه ساله که مشغول بازی در حیاط خانه باغ بوده داخل چاه آب سقوط کرده و جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت: خانواده‌ها ضمن نظارت بیشتر بر فرزندانشان در صورت وجود هرگونه چاه در منزل، باغ، خانه باغ و... درب آن را پوشانده تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.