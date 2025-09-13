به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رییس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان گفت : ماموران پلیس در قالب اقدامات اطلاعاتی، از ورود دو محموله کود شیمیایی یارانه‌ای قاچاق به استان باخبر شدند.

سرهنگ حسین عجم گفت: پلیس با تشکیل تیم‌های ویژه عملیاتی این دو دستگاه کامیون ایسوزو را در محور اصلی متوقف و در بازرسی از آنها ۷ تن و ۸۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی یارانه‌ای قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال را کشف و ضبط کرد.

این مقام انتظامی از دستگیری ۲ متخلف و معرفی آنان به مراجع قانونی خبر داد.