انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به آزادسازی واردات ۹۷ قلم کالای ته‌لنجی هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای بقای تولید ملی دانست.

در نامه‌‌ای به معاون اول رئیس جمهور؛

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای امید فاضلی نیا در نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور با اشاره به آزاد شدن واردات ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست مجاز وارداتی از طریق ته لنجی که شامل لوازم خانگی هم می‌شود بر لزوم جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تاکید کرد.

در این نامه آمده است: همان گونه که مستحضرید ناترازی در بخش‌های مختلف رکود کم سابقه تورم فزاینده تراکم و تزاحم ضوابط، رخوت در بدنه اجرایی کاهش قدرت خرید مصرف کننده عدم اغماض در وصول مطالبات دولتی علیرغم آسیب پذیری تولید هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم ظالمانه و … تولید ملی را در شرایطی کم سابقه و نگران کننده قرار داده است.

این در حالی است که شرایط شکننده و آسیب زای بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و متعاقب آن بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری و اجرا مانعی جدید و مضاعف برای سرمایه گذاران در بخش‌های مولد اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

در همین ارتباط طی روز‌های اخیر بدون لحاظ مقتضیات کشور در تصمیمی فی‌البداهه و غیر متناسب با شرایط جاری تعداد ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست مجاز وارداتی از طریق ته لنجی اضافه شده است.

مستحضرید اجرای این تصمیم غیر کارشناسی بدون اخذ نظر از دفتر تخصصی در وزارت صمت علاوه بر نادیده گرفتن ضرورت توجه به درآمد‌های پایدار دولت از محل وصول حقوق دولتی نابرابری و تضییع حقوق تولیدکنندگان داخلی را در رقابت کالا‌های تولید داخل با کالا‌های مشمول فهرست مذکور به دنبال داشته و این تصمیم نا به هنگام خنجری بر پیکر خسته و آسیب دیده تولید ملی از محل تصمیمات غیر متجانس با سیاست‌های کلان تلقی می‌شود.

شایان ذکر است در لیست مورد اشاره اقلامی از قبیل ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی کولر گازی انواع یخچال و فریزر یخچال با کمپرسور یخچال و اجزا و قطعات آن دستگاه‌های صوتی و تصویری و قطعات آن، جارو برقی شارژی و خانگی ماکروویو مایکروفر سرخ کن توستر قهوه ساز و قهوه جوش چای ساز ساندویچ ساز غذاساز کیک پز مخلوط کن همزن آسیاب ظروف آشپزخانه فلزی کیس کامپیوتر و دیده می‌شود.

در پایان پیشنهاد می‌نماید در صورت اراده به کمک به معیشت مرزنشینان و پیله‌وران ترتیبی اتخاذ فرمائید که با رویکرد صیانت از دستاورد‌های تولیدی فهرست مذکور مشمول کالا‌هایی گردد که تولید داخل نداشته یا تولید آن کفاف نیاز بازار داخل را نمی‌نماید. قبلاً و قلباً از بذل عنایت و دستور حمایتگرانه جنابعالی از تولید ملی سپاسگزاریم.