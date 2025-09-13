مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اعلام کرد که در راستای توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید انرژی پاک را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام سید مصطفی مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش وقف در پاسخ‌گویی به نیاز‌های روز جامعه، از ورود این نهاد به حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: اوقاف متعهد شده است تا ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی و بادی تولید و به مشترکان تحویل دهد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به قزوین گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۳ همت از محل ارزش افزوده شهرک قائم انجام خواهد شد.

به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه، این پروژه قرار است از چهار ماه آینده وارد مرحله اجرایی شود.

حجت الاسلام مجیدی اضافه کرد: با تکمیل این طرح ۱۶ شهر و ۱۹۴ روستا با ۶۵ درصد از جمعیت استان از انتقال آب از سد طالقان بهره‌مند خواهند شد.

وی در ادامه به خدمات درمانی این نهاد اشاره کرد و گفت: درمانگاه تخصصی بیدستان و مرکز دیالیز شهر الوند از جمله مراکزی هستند که با استفاده از درآمد موقوفات راه‌اندازی شده‌اند.

حجت الاسلام مجیدی گفت: ۱۸ هزار نفر از مردم استان قزوین از خدمات درمانی در مراکز تحت مدیریت اوقاف خدمات دریافت کرده‌اند که عمدتاً در زمینه دیالیزاست.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اظهار داشت:تثبیت مالکیت یکی از مهمترین اقدامات اوقاف است و استان قزوین جزو ۳ استان برتر از این حیث است.

حجت الاسلام مجیدی در ادامه تاکید کرد: کل مالکیت اسناد رغبه در استان قزوین ۲۲ هزار و ۹۳۰ مورد است.