ورود اوقاف قزوین در حوزه تولید انرژی پاک
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اعلام کرد که در راستای توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر، تولید انرژی پاک را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حجتالاسلام سید مصطفی مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش وقف در پاسخگویی به نیازهای روز جامعه، از ورود این نهاد به حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت: اوقاف متعهد شده است تا ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی و بادی تولید و به مشترکان تحویل دهد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به قزوین گفت: این طرح با سرمایهگذاری بیش از ۱۳ همت از محل ارزش افزوده شهرک قائم انجام خواهد شد.
به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه، این پروژه قرار است از چهار ماه آینده وارد مرحله اجرایی شود.
حجت الاسلام مجیدی اضافه کرد: با تکمیل این طرح ۱۶ شهر و ۱۹۴ روستا با ۶۵ درصد از جمعیت استان از انتقال آب از سد طالقان بهرهمند خواهند شد.
وی در ادامه به خدمات درمانی این نهاد اشاره کرد و گفت: درمانگاه تخصصی بیدستان و مرکز دیالیز شهر الوند از جمله مراکزی هستند که با استفاده از درآمد موقوفات راهاندازی شدهاند.
حجت الاسلام مجیدی گفت: ۱۸ هزار نفر از مردم استان قزوین از خدمات درمانی در مراکز تحت مدیریت اوقاف خدمات دریافت کردهاند که عمدتاً در زمینه دیالیزاست.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اظهار داشت:تثبیت مالکیت یکی از مهمترین اقدامات اوقاف است و استان قزوین جزو ۳ استان برتر از این حیث است.
حجت الاسلام مجیدی در ادامه تاکید کرد: کل مالکیت اسناد رغبه در استان قزوین ۲۲ هزار و ۹۳۰ مورد است.