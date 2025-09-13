رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی، از تماس‌های کلاهبردارانی خبر داد که با معرفی خود به عنوان نماینده سازمان بیمه سلامت، اقدام به فریب شهروندان و دریافت غیرقانونی وجه می‌کنند.

هشدار پلیس فتا؛ مراقب تماس‌ها و پیامک‌های جعلی به نام بیمه سلامت باشید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به سو استفاده برخی افراد از نام سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: اخیراً افراد ناشناسی با برقراری تماس‌های تلفنی گسترده با شهروندان، خود را به عنوان نماینده یا کارشناس سازمان بیمه سلامت معرفی کرده و با این روش اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: این افراد با سو استفاده از نام سازمان مبالغی را به صورت غیرقانونی و تحت عناوینی همچون خدامات ویژه بیمه، الزام خرید کارت هوشمند بیمه درمانی و موارد مشابه مطالبه کرده و شهروندان را فریب می‌دهند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با استناد به گزارش رسمی سازمان بیمه سلامت ایران از شهروندان خواست نسبت به این گونه تماس‌های مشکوک هوشیار بوده تا در دام افراد سودجو گرفتار نشوند.

وی تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت ایران هیچ گونه خدمات بیمه‌ای یا دریافت وجه از شهروندان را از طریق تماس تلفنی انجام نمی‌دهد و تمامی خدمات صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی و دفاتر معتبر این سازمان ارائه می‌شود.

سرهنگ شریفی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: در صورت دریافت تماس تلفنی مشکوک از افراد ناشناس که خود را نماینده سازمان بیمه سلامت معرفی می‌کنند به هیچ عنوان اطلاعات شخصی یا بانکی خود را ارائه ندهید.

وی با بیان اینکه از واریز وجه به حساب افراد با شماره کارت‌های ناشناس خود داری کنید، خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به خدمات بیمه‌ای از طریق سامانه‌های رسمی و دفاتر مجاز سازمان بیمه سلامت ایران اقدام کنید.

این مقام انتظامی در پایان گفت: شهروندان در صورت هر گونه موارد مشکوک در اسرع از طریق شماره تلفن ۱۱۰ یا مراجع قانونی گزارش دهید.