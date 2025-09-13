پخش زنده
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود از تدوین نقشه «مهندسی فرهنگی» این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام عباس امینی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شاهرود گفت: این نقشه با انجام تغییرات لازم، برای کاربردیسازی نیازمند توجه، کمک و تکمیل نهایی است و دستگاههای اجرایی در این زمینه باید دقیق همراهی کنند.
امام جمعه شاهرود گفت: اگر قوانین اصلاح نشود، سایر زحمات ما محجور میماند و بودجه فرهنگی شهرستان باید در شورای فرهنگی تصویب و قوانین مرتبط اصلاح شود که یک مطالبه جدی است.
حجت الاسلام امینی تصریح کرد: از هرگونه کمک در راستای ارتقای فرهنگی و مرکز جامع شاهرودشناسی از هر نقطه از کشور استقبال میکنیم.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شاهرود بر لزوم تلاش برای ثبت «روز ملی شاهرود» در تقویم ملی کشور تأکید کرد و آن را گامی مهم در راستای هویتبخشی به شهرستان دانست.