مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی با هدف ایمن‌سازی و بهبود زیرساخت‌های گردشگری در محور‌های کوهستانی دربند و پس‌قلعه در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دبیر ستاد هماهنگی امور کوهستان شهرداری منطقه یک، از اجرای چند طرح ایمنی در محورهای کوهستانی خبر داد و گفت: عملیات احداث دیواره سنگی به طول ۱۵۰ متر در محدوده شیردره پس‌قلعه آغاز شده که نقش مهمی در جلوگیری از ریزش سنگ و حفظ امنیت کوهنوردان و گردشگران خواهد داشت.

حسام سلطانی،افزود: طرح تکمیل پیاده‌رو در مسیر محله پس‌قلعه در دستور کار قرار گرفته است تا شرایط عبور و مرور ایمن‌تری برای عابران فراهم شود.

سلطانی به بخش دیگری از این اقدامات اشاره کرد و گفت: کف‌پوش‌های سنگی مسیر گردشگری دربند در محدوده‌ای به وسعت ۵۰۰ مترمربع از سردر ورودی تا میدان کربلایی ترمیم و مقاوم‌سازی می‌شوند.

او همچنین از آغاز عملیات احداث رفیوژ میانی در مسیر حدفاصل میدان‌های دربند و کوهپایه خبر داد و تصریح کرد: این طرح علاوه بر ساماندهی ترافیک، موجب ارتقای ایمنی عابران و خودروها خواهد شد.