از ابتدای امسال تا کنون، بیش از ۶۸ هزار نیشابوری به سینما رفته و فیلم تماشا کرده اند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیشابور با تبریک روز ملی سینما گفت: شهرستان نیشابور دارای دو پردیس سینمایی شامل: سینمای مهدوی دارای درجه مدرن و سینمای شهر فیروزه با درجه ممتاز است که این درجه بندی توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلام تعیین شده و در بین شهرستان‌ های استان های سه گانه خراسان، از وضعیت و کیفیت عالی برخوردار است.

علیرضاسیدآبادی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون ۶۸۴۵۷ نفر از اهالی هنردوست نیشابوری به پردیس‌ های سینمایی مهدوی و شهر فیروزه نیشابور رفته اند و فیلم تماشا کردهند.

وی ادامه داد: در این مدت ۳۱ فیلم بلند سینمایی در پردیس سینمایی مهدوی و ۳۱ فیلم بلند سینمایی در پردیس سینما شهر فیروزه در ژانر دفاع مقدس، طنز، اجتماعی، کودک و نوجوان و انیمیشن به نمایش در آمده است که اقبال عمومی نیشابوریان فرهنگ دوست را به همراه داشته است.

سیدآبادی گفت: پردیس سینمایی مهدوی نیشابور دارای چهار سالن مجزا با ۳۸۰ صندلی و پردیس سینمایی شهر فیروزه نیشابور دارای سه سالن با ۵۹۲ صندلی است.