برای تأمین آب پایدار و حمایت از حیات وحش در منطقه حفاظت شده مراکان سه طرح در سطوح آبگیر اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، به همراه مهران نظری، معاون توسعه مدیریت و منابع، سعید موسوی، معاون محیط زیست انسانی، حسین باقری، رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد، مجتبی قدرتی، رئیس اداره حراست، و میثم رحمتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی، از سه طرح اتمام یافته سطوح آبگیر در منطقه حفاظت شده مراکان بازدید کردند.
جباری در این بازدید اظهار داشت: طرحهای اجرا شده هر یک با مساحت ۱۸۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به بهرهبرداری رسیدهاند. سطوح آبگیر اوخچی، قلعه بیگ و سو درهسی از جمله این طرحها هستند که نقش مهمی در تأمین آب پایدار برای حیات وحش و کاهش اثرات خشکسالی ایفا میکنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت این پروژهها افزود: این طرحها با هدف حفظ و احیای منابع آبی و پشتیبانی از حیات وحش منطقه اجرا شده و گامی مهم در راستای توسعه پایدار منطقه حفاظت شده مراکان محسوب میشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: منطقه حفاظت شده مراکان با مشکلاتی همچون خشکسالی و کاهش منابع آبی مواجه است و اجرای چنین طرحهایی برای حفظ و احیای این زیستبوم ارزشمند بسیار حائز اهمیت است.